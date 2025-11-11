CAPUA. Porta Napoli oltraggiata: tra degrado e assenza di controlli, la città affonda nell’indifferenza

A raccontare il raid sono alcune immagini condivise nei social dalla dottoressa Laura Lonardo

CAPUA – Ancora un atto di vandalismo nel cuore storico della città di Fieramosca. Questa volta a farne le spese è Porta Napoli, uno dei simboli più antichi e riconoscibili di Capua, imbrattata da mani ignote con scritte e disegni osceni. Un oltraggio non solo al monumento, ma a tutta la comunità, che assiste impotente al progressivo degrado della città

A raccontare il raid sono alcune immagini condivise nei social dalla dottoressa Laura Lonardo, che alleghiamo in calce a questo articolo, e che parlano chiaro: superfici deturpate, trasformate in caricature grottesche con occhi e bocche disegnate, a pochi metri dal Teatro Ricciardi, altro simbolo monumentale cittadino. Un atto compiuto senza che nessuno sia intervenuto fino ad ora per rimuovere le scritte o per individuare i responsabili.

A rendere il tutto ancora più grave è la totale assenza di videosorveglianza cittadina: Capua, oggi, sembra una città senza occhi. Nessuna telecamera a presidiare i punti nevralgici, nessun deterrente per chi, indisturbato, può sfogare il proprio vandalismo contro beni che dovrebbero essere tutelati.

Dove sono i controlli? Dov’è la polizia municipale? Vedere un vigile urbano per le strade della città sembrerebbe essere diventato un evento raro e mentre le istituzioni locali si trincerano dietro la burocrazia, la città affonda nel disordine e nell’abbandono.

L’ufficio tecnico comunale, non avrebbe ancora provveduto al ripristino del monumento e nel frattempo, Porta Napoli resta lì, offesa e sporca, testimone silenziosa dell’incuria e dell’indifferenza generale.