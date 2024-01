CAPUA. Raffica di furti in città. Nel mirino auto, abitazioni ed un supermercato. Malviventi in fuga su una potente BMW

Dalle opposte periferie cittadine passando per la trafficatissima via Nazionale Appia …

CAPUA/VITULAZIO – Raffica di furti, questa sera, nella città di Capua. Partendo dalle opposte periferie cittadine passando per la trafficatissima via Nazionale Appia abitazioni private, attività commerciali ed auto in sosta sono finite nel mirino di alcuni malviventi.

Tra le 18,30/18,45 le forze dell’ordine sono intervenute in via Santa Maria Capua Vetere, nei pressi di Branto, allertati da un cliente del suddetto store, un casertano, che dopo aver visitato i locali per un acquisto al suo ritorno ha trovato la vettura, una Alfa Romeo modello Stelvio, con evidenti segni di effrazione. Fortunatamente l’auto era dotata di block shaft imprevisto per i ladri che non sono riusciti a portare a termine il colpo, fortunatamente per il proprietario.

Verso le 19,00 un ennesimo tentativo di furto si è registrato in una villetta al Parco Ciclamini, periferia della città a confine con Santa Maria Capua Vetere

Una banda di tre uomini perpetrati nel giardino dell’abitazione dopo aver forzato una tapparella sono riusciti ad entrare, approfittando dell’assenza dei proprietari, in casa ma fortunatamente non sono passati inosservati agli occhi attenti di una vicina che li ha costretti alla fuga a bordo di una potente BMW di colore bianco.

A conclusione della giornata lavorativa, questa volta però, purtroppo, sono riusciti nel loro intento ancora una banda di delinquenti hanno saccheggiato l’Eurospin in zona Porta Roma, nel tenimento di Vitulazio. Un furto con spaccata con lo conseguente razzia di merce dagli scaffali. Erano circa le 20 e da poco i dipendenti avevano finito il turno di lavoro.