CAPUA. Tentata rapina al tabacchi, 37enne in carcere

CAPUA – Convalidato l’arresto per Sabino Talento, il 37enne resosi, lo scorso 17 gennaio, responsabile di una tentata rapina presso un tabacchi in via Santa Maria Capua Vetere a Capua. L’uomo verso le 19,00, con volto coperto in parte da uno scaldacollo, faceva irruzione nella rivendita provando a rapinare un cliente. Bloccato dal titolare intervenuto in difesa del suo cliente l’uomo veniva così consegnato agli agenti del commissariato di polizia di Santa Maria Capua Vetere. Ad incastrare l’indagato le immagini del sistema di videosorveglianza presenti nel negozio. Il giudice, ritenuta valida la ricostruzione fatta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto concreto il pericolo che Talento possa avere un’altra simile condotta. A pesare sulla decisione del giudice altre due rapine messe a segno dal 37enne nel 2016.