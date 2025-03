Carabinieri a scuola per un tentato furto, ragazzino sputa su una volante. Il sindaco: “spavalderia assurda che ormai ha preso il sopravvento”

I militari erano presenti sul posto per i rilievi del caso. All’uscita ad attenderli c’erano un centinaio di ragazzini uno dei quali a mo’ di sfida davanti agli occhi di tutti si è lasciato andare allo spiacevole episodio

CASTEL VOLTURNO – Tentato furto alla scuola Garibaldi in via San Rocco a Castel Volturno. Sul posto il sindaco, Pasquale Marrandino, assieme a due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso. All’uscita, però, un episodio ancor più spiacevole.

A raccontarlo è lo stesso primo cittadino: “Alla uscita dalla scuola dopo le verifiche, c’erano un centinaio di “nostri” ragazzini. Ero molto amareggiato per l’accaduto ma all’uscita quell’amaro si è trasformato in veleno. Un bello “sputazzone” su una delle macchine degli agenti. Sinceramente non so se è peggio quanto accaduto all’interno o quanto accaduto all’esterno, davanti agli occhi di tutti, a mo’ di sfida, con quella spavalderia assurda che ormai ha preso il sopravvento tra le nuove generazioni. Qualcosa sta andando storto e non lo vogliamo accettare. Ora l’unica cosa che non si toglie dalla mente è lo sguardo del giovane Carabiniere che legittimamente si starà chiedendo “ma per chi stiamo rischiando la vita ogni notte, per chi ci sputa addosso”.