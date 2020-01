Carabinieri in azione. Fermano un’auto lungo la Domiziana e scoprono della cocaina. Scatta l’arresto

SESSA AURUNCA – I carabinieri della Stazione di Baia Domizia, in Sessa Aurunca, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di D.D. cl. 1974, residente a Minturno (LT).

I militari dell’Arma hanno proceduto, al km. 2+300 della SS domiziana, al controllo dell’autovettura condotta da una trentottenne di Santi Cosma e Damiano (LT), sulla quale l’uomo viaggiava quale passeggero. Atteso il loro fare sospetto i militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo, in possesso di D.D., un involucro in cellophane contenente cocaina per un peso di gr. 50,00 circa.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto presso camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.