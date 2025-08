CARABINIERI IN COMUNE. Blitz in mattinata, occhi puntati su appalti e non solo

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

Visita dei militari anche all’ufficio Anagrafe. Urbanistica sotto controllo

AVERSA – Esiste una particolare casistica che vede i carabinieri, la guardia di finanza, in buona sostanza la polizia giudiziaria, andare al municipio del comune di Aversa più spesso di quanto avviene per molti altri enti della nostra provincia.

Non si tratta di un particolare astio della procura, visto che tra le vicende turpi dei permessi a costruire, che hanno portato anche in passato all’arresto di imprenditori e dirigenti, e quella delle false attestazioni di presenza al lavoro, le operazioni di controllo sul comune normanno hanno sempre avuto un suo senso logico.

Ieri, martedì, una squadra dei carabinieri ha condotto un sopralluogo mirato, concentrandosi ancora una volta sugli uffici Urbanistica, ma anche nel settore Anagrafe, situato al pian terreno.

Chiaramente, l’ipotesi che si stia continuando a indagare sui permessi di costruire per le nuove palazzine che stanno nascendo ad Aversa è forte, ma pare che i carabinieri abbiano cercato documentazione anche relativa agli appalti che, come stiamo raccontando con tanti articoli pubblicati da due anni a questa parte, ad Aversa sono stati gestiti in maniera a dir poco discutibili.

Tanti, infatti, sono gli approfondimenti sulle gare d’appalto bandite prima durante la gestione dell’Ufficio Tecnico del dirigente Raffaele Serpico, uno di quelli in passato finiti in manette per la vicenda dei costruttori Cecere, e ora sotto la governance di Danila D’Angelo, sempre con la presenza ingombrante di Leopoldo Graziano, funzionario del comune di Aversa e spesso Rup di molte procedure di gara.