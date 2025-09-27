Carabinieri sorprendono due persone a sversare rifiuti: denunciati

Sul posto è intervenuto anche il proprietario del fondo, che non ha potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti

CASALUCE – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise sono intervenuti ieri in agro del comune di Casaluce per un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati ambientali. Mentre percorrevano una stradina interpoderale che si diparte dalla S.P. n. 46, hanno notato due persone intente a scaricare rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da sfalci e potature di rami di palme e vinacce, prelevandoli dal cassone di un autocarro. L’autocarro, risultato non iscritto all’albo gestori ambientali, era colmo di rifiuti urbani prodotti da attività di manutenzione di verde privato.

Sul posto, i carabinieri hanno constatato che i rifiuti erano stati scaricati su un cumulo spesso di ceneri, presumibilmente prodotte da combustioni ripetute nel tempo, su un’area di circa 50 mq. È intervenuto anche il proprietario del fondo interessato dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti, che non ha potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti di reato.

I tre responsabili – i due individui che stavano scaricando i rifiuti e il proprietario del fondo – sono stati denunciati per il reato di abbandono e gestione illecita di rifiuti. L’autocarro e il terreno interessato dallo sversamento illecito sono stati entrambi sequestrati.

Inoltre, al proprietario dell’autocarro è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, in base alle disposizioni del decreto “Terra dei Fuochi”.