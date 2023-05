CARCERE DI S. MARIA C.V. Muore poliziotta penitenziaria, era a Roma per la sfilata del 2 giugno

Si è sentita male stamattina in stanza e cadendo ha battuto la testa. E’ deceduta in ospedale.

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CASALUCE “Con grande sgomento apprendiamo che stamani è deceduta Imma Cavagnuolo un’assistente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere, mentre si trovava nella Scuola di Formazione e Aggiornamento “Giovanni Falcone’ a Roma, per partecipare alla sfilata della festa della Repubblica del 2 giugno”. Lo rende noto un comunicato del sindacato di Polizia Penitenziaria Uspp.

“Da quanto si apprende dalle prime notizie trapelate, – continua la nota a firma del presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti – l’appartenente al Corpo stamattina che era nel contingente che venerdì parteciperà alla sfilata ai fori

imperiali, dopo aver fatto colazione ha avuto un malore nella sua stanza e cadendo a terra ha battuto la testa”.

“Il pronto intervento e il successivo trasporto in ospedale dove sembra sia stata immediatamente operata non hanno impedito il decesso. Alla famiglia il nostro cordoglio e la nostra umana vicinanza per un fatto gravissimo che colpisce per la giovane età della poliziotta penitenziaria originaria di Casaluce che lascia un figlio di 10 anni e il marito”, si

legge ancora nel comunicato del sindacato.

“Tutto il personale di polizia penitenziaria – conclude Ciro Auricchio, segretario regionale per la Campania dell’Uspp –

ricorda la collega oltre che per le sue altissime doti umane anche per le sue spiccate qualità professionali e l’elevato

senso del dovere”.

Cordoglio per la scomparsa di Imma Cavagnuolo è stato espresso anche dal parlamentare casertano Gianpiero Zinzi. “Profondo dolore per la giovane casertana assistente della Polizia Penitenziaria, colpita da un malore mentre si trovava a Roma in occasione della sfilata del 2 giugno. Condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi”.