CARINARO. Tentano di rubare duemila euro di colli di pollo da centro logistico: due arresti

Arrestati un 37enne dell’agro aversano e un 59enne napoletano: rubavano merce da un centro di smistamento avicolo. La Polizia li ha colti in flagrante mentre caricavano un furgone

CARINARO – Un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Caserta ha portato all’arresto di due uomini, un 37enne dell’agro aversano e un 59enne del napoletano, ritenuti responsabili di ricettazione e appropriazione indebita ai danni di una nota azienda del settore alimentare.

Tutto è partito da una segnalazione per anomali ammanchi di prodotti avicoli confezionati all’interno di un centro logistico situato a Carinaro. Dopo vari riscontri, gli agenti sono riusciti a cogliere in flagranza il dipendente del polo mentre spostava circa 20 colli di merce, per un valore di oltre 2.000 euro, su un furgone condotto dal presunto complice.

Il mezzo è stato immediatamente bloccato e la merce riconsegnata alla ditta proprietaria. Entrambi sono finiti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini proseguono per chiarire se ci siano stati altri episodi simili e per accertare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti.