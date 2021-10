Carmine va nel bagno della scuola e scompare nel nulla. AIUTIAMO LA FAMIGLIA A RITROVARLO

AVERSA/SANT’ANTIMO (Lidia e Christian de Angelis) Scomparso ragazzino da scuola, lo stanno cercando ovunque, appelli disperati. Stamani presso l’Itc Nicola Romeo di Sant’Antimo un ragazzino, Carmine questo è il suo nome, dopo essere uscito dalla classe, pare, per andare in bagno sarebbe uscito di nascosto da scuola e da allora ha fatto perdere le sue tracce. Il giovane indossa una tuta blu e una maglietta azzurra. L’appello lanciato su tutti i social, forse potrebbe essere andato nella vicina Aversa, intanto tutti stanno condividendo l’appello, per trovare sano e salvo Carmine, i cui motivi dell’allontanamento sono sconosciuti, sarebbe stata sporta anche una denuncia di scomparsa, sembrerebbe. Per eventuali segnalazioni ed avvistamenti contattare il numero 3400582183.