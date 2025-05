Casa a luci rosse in centro città: soffiata dei vicini per i via vai continui

Operazione dei carabinieri della locale stazione

CASAGIOVE – Casa a luci rosse in via Napoli. E’ quanto scoperto dai carabinieri della locale stazione a seguito di segnalazioni da parte dei residenti della zona centrale di Casagiove.

Gli investigatori dell’Arma fanno sapere che durante un controllo mirato, i militari hanno sorpreso un

cliente, proveniente da un’altra città, subito dopo aver avuto un rapporto sessuale all’interno dell’abitazione.

Le forze dell’ordine, avendo notato un insolito flusso di persone nell’appartamento,

hanno deciso di intervenire subito. L’irruzione nell’abitazione ha rivelato la presenza di una donna cinese di 50

anni, immigrata senza regolare permesso di soggiorno, che esercitava la prostituzione.

La donna, già interessata da un decreto di espulsione, a cui non aveva ottemperato, è stata sottoposta ad identificazione e sarà denunciata per violazione della legge sull’immigrazione.

Sono

in corso ulteriori accertamenti