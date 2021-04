Casa del sindaco in fiamme, ecco com’è andata

SAN PRISCO – Questa mattina verso le ore 12:00 due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente una proveniente dalla sede centrale del Comando e una proveniente dal distaccamento di Marcianise sono intervenute in via Madonna delle Grazie nel Comune di San Prisco, allertati dai residenti che vedevano uscire del fumo da un appartamento. Al loro arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno potuto constatare che vi era un incendio che aveva interessato il primo piano di un palazzo, dove abita il fratello del sindaco Domenico D’Angelo (CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO PRIMO LANCIO).

Immediatamente si procedeva a circoscrivere e spegnere l’incendio che dalla cucina si stava propagando in tutto l’appartamento e nel sottotetto. Sul posto, a supporto delle squadre, é intervenuta anche un’autoscala proveniente sempre dalla sede centrale del Comando. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che l’incendio si propagasse anche alle altre abitazioni vicine.