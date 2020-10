CASAGIOVE. Voto di scambio, D’Angelo rinviato a giudizio: “L’abbiamo saputo dalla stampa, ipotesi di reato infondata”

A parlare è l’avvocato del politico e commercialista casagiovese, Federico Simoncelli

CASAGIOVE – Quale difensore di fiducia del dott. D’Angelo Danilo, comunico che abbiamo appreso da un comunicato stampa emesso dalla Procura della Repubblica di S.Maria C.V. il 30 ottobre u.s. che sarebbe stato emesso decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale, con prima udienza fissata per settembre 2021, decreto comunicato alla stampa, ma probabilmente non ancora notificato all’imputato, il tutto relativo a presunte ipotesi di reato avvenute nel luglio 2020.

Il dottor D’Angelo è favorevole alla scelta operata dalla Procura della Repubblica e ripone tutta la sua fiducia nella magistratura giudicante ed è particolarmente soddisfatto della celerità con cui sono state svolte le indagini, in tempi veramente brevi, se è vero che il 17 settembre venivano ascoltati testi a sit ed il 18 settembre veniva notificato l’avviso di chiusura delle indagini, a pochi giorni dallo svolgimento delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, che chiaramente lo vedevano soccombente per pochissimi voti al candidato sfidante dott. Vozza, che era stato l’autore dell’esposto che aveva dato origine alle indagini stesse.

In ogni caso il Dott. D’Angelo potrà dimostrare con consulenze tecniche, con prove testimoniali, con indicazione della specifica normativa che regola la materia, la completa insussistenza della ipotesi contestata in quanto l’intervento edilizio riferito in contestazione, era realizzabile e nessuna forzatura normativa doveva essere operata; tra l’altro nessuna competenza avrebbe avuto il Sindaco in tale vicenda, essendo il tutto di competenza del Consiglio Comunale.

Nei prossimi giorni sarà elaborata una memoria difensiva e saranno redatti, da esperti, pareri tecnici su tutta la vicenda , essendo intenzione dell’imputato dimostrare la sua completa estraneità.