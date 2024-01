CASAL DI PRINCIPE ALLE ELEZIONI. Peppe Pagano di NCO dall’estrema sinistra di Ruotolo all’estrema destra di Gimmi Cangiano. Che lite in giunta tra sua moglie Mirella Letizia e Marisa Diana

Clima già bollente. Ha molto fatto discutere la foto che l’inventore della Nuova Cucina Organizzata ha fatto con il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangino

CASAL DI PRINCIPE (g.g.) Peppe Pagano è una simpatica persona. In passato abbiamo avuto qualche scontro in quanto chi scrive riteneva e ritiene che l’anticamorra debba essere prima di tutto praticata con una profondità di azioni che sovrastino nettamente, esponenzialmente la narrazione delle stesse, che pur deve svilupparsi, ma assolutamente come variabile dipendente.

Questo rapporto rovesciato ci ha indotti spesso a criticare uno dei suoi prototipi più evidenti, ossia, Peppe Pagano, ormai storico inventore del ristorante NCO, cioè del ristorante-parafrasi che sdogana un celeberrimo acronimo della camorra più cruenta, quella di Raffaele Cutolo, trasformandola in Nuova cucina organizzata.

Tutto sommato però, meglio questo che nulla. Pagano, non è stato certo uno a cui si può addebitare niente di che sul terreno del fariseismo, su quello dei predicatori del bene e contemporaneamente facitori del male.

Pagano ha realizzato la sua idea e tutto sommato, in un epoca+++ molto più sicura rispetto a quella in cui i boss più terribili e pericolosi dettavano legge, ha comunque rappresentato, al di la delle nostre riserve, a suo modo, un brand del cambiamento.

Pagano, però, reca con se un difetto tipico della politica meridionale: cambia idea velocemente ma soprattutto cambia idea sesquipedalmente sui riferimenti politici da collegare alla sua sensibilità, al suo credo ea quello di sua moglie Mirella Letizia, che ha affiancato Renato Natale dal primo momento, quel Renato Natale, persona, siamo convinti, senza alcun scheletro nel suo armadio, ma che ugualmente ha sviluppato una narrazione di se esprimendo la stessa con una cifra nettamente superiore rispetto a quello che ha fatto in opere e azioni reali, palmari, già solo per trasformare, modificare e rinnovare la macchina burocratica e amministrativa all’interno degli uffici del Comune di Casal di Principe. Operazione che, ammesso e non concesso, che sia stata tentata non è assolutamente riuscita.

Tornando a Peppe Pagano, ci ha fatto un po’ ridere, ultimamente, una foto che lo ritrae insieme al presidente provinciale, nonchè deputato di Fratelli D’Italia, nonchè fidanzato o ex fidanzato di Valeria Marini, il pure lui simpaticissimo – e non scherziamo perchè ci è simpatico sul serio, soprattutto a partire dall’estate scorsa – Gerolamo o Girolamo Cangiano, in arte Gimmi.

Il nostro pensiero è andato ai tempi in cui lo stesso Peppe Pagano le foto se le faceva scattare con il giornalista, poi senatore e probabilmente prossimo candidato alle elezioni europee in quota PD, Sandro Ruotolo.

Uno che sta nel Pd, ma si sente molto, ma molto più a sinistra del Pd. Peppe Pagano, insomma, è stato percepito, dunque, sempre come uomo di sinistra, appoggiato da quella sinistra un po’ savianea, un po’ autoreferenziale nel racconto di stessa come presidio di legalità. Non a caso l’esperienza amministrativa di sua moglie Mirella Letizia si è sviluppata accanto a Renato Natale, un altro uomo di sinistra, che si è sempre autodefinito tale.

Trovarci oggi Peppe Pagano a destra, fa, insomma, un po’specie. Ma perché accade questo? La risposta potrebbe essere contenuta nelle prospettive e nelle necessità che servono ad alimentare le ambizioni di Mirella Letizia che ormai da tempo ha un chiodo fisso che condivide con suo marito: diventare sindaco di Casal Di Principe per le elezioni fissate per la prossima primavera.

E che questo presente sia un tempo in cui le tensioni si impadroniscono dei coniugi Pagano-Letizia è dimostrato non solo dalla fotografia del patron di NCO con il leader della destra casertana, ma anche dalla lite, a quanto pare furiosa, con soprammobili e oggettistica varia della sala giunta volata dappertutto che Mirella Letizia avrebbe ingaggiato, qualche giorno fa, con l’altra amazzone della politica casalese, quella Marisa Diana la quale punta parimenti a succedere a Renato Natale.

Fino ad oggi ci siamo occupati poco o niente della politica di Casal di Principe in vista delle prossime elezioni. Ma il quadro, alla luce di questi eventi, di questa stuzzicantissima foto tra Peppe Pagano e Gimmi Cangiano, di questa lite tra due donne volitive, quali sono senz’altro Mirella Letizia e Marisa Diana, diventa sempre più stimolante E allora, aspettatevi presto altre novità.