CASAL DI PRINCIPE. Lite in strada finisce a coltellate: un ferito

Sul posto gli agenti del locale commissariato di polizia

CASAL DI PRINCIPE – Lite in strada, un ferito con arma da taglio. L’episodio si è verificato ieri sera a Casal di Principe. Un cittadino marocchino, per cause ancora in corso di accertamento, è stato ferito con una lama, probabilmente un coltello, a seguito di una lite con altri stranieri. La discussione è ben presto degenerata con il ferimento dell’uomo. Sul posto si sono portati gli agenti del locale commissariato di polizia. Saranno le indagini a chiarire la dinamica dei fatti.