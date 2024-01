CASAL DI PRINCIPE. Trova l’auto in fiamme e denuncia l’ex fidanzato per maltrattamenti

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini del caso volte a ricostruire la dinamica dell’evento incendiario e a identificare il responsabile

CASAL DI PRINCIPE – Una richiesta d’aiuto pervenuta questa mattina al numero di emergenza 112, presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, ha permesso ai militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile di sopraggiungere, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco di Caserta, presso una delle stradine di quel centro dove pochi istanti prima era stata incendiata un’autovettura, proprio a ridosso di una delle abitazioni ivi presenti.

La proprietaria del mezzo in fiamme, presente sul posto, ha subito riferito che l’incendio poteva essere stato appiccato dall’ex compagno.

La donna, visibilmente sconvolta e preoccupata ha denunciato di essere vittima da tempo di violenze e minacce da parte dell’uomo, vessando in uno stato di ansia e paura.

I militari dell’Arma, a seguito dell’accurato sopralluogo, hanno immediatamente avviato le indagini del caso volte a ricostruire la dinamica dell’evento incendiario e a identificare il responsabile.

Contestualmente, l’uomo denunciato dalla sua ex per maltrattamenti è stato identificato e deferito in stato di libertà.