Beccato con l’hashish e i suoi clienti, 24enne pusher casertano condannato

CASAL DI PRINCIPE – Un anno di reclusione pena sospesa, nei confronti di L.D.T., 24 anni, di Casal di Principe. Un GUP del tribunale di AVersa-Napoli Nord ha pronunciato questo verdetto, a conclusione di un processo celebrato con rito abbreviato.

Un esito che non provocherà conseguenze effettive, concrete, reali, al giovane condannato, visto e considerato l’esiguità della reclusione, sancita in sentenza. L’unico dato sarà costituito dalla menzione del verdetto all’interno del certificato dei carichi pendenti e in quello del casellario giudiziario, con la possibilità che tutto sparisca qualora la Corte di Appello e/o la Corte di Cassazione decideranno, eventualmente, di assolverlo.

condanna ad un anno si collega al capo d’imputazione, che ha visto L.D.T. ricoprire, prima la veste di indagato, poi quella di imputato, per spaccio di stupefacenti, precisamente di hashish, che gli fu trovato addosso dalle forze dell’ordine mentre stava per consegnare una dose a due ragazzi extracomunitari, i quali, al contrario di L.D.T., sono riusciti a sfuggire al controllo delle forze dell’ordine. Precisamente, il 24enne traportava la droga all’interno del suo marsupio, che conteneva anche delle banconote in euro e due smartphone.