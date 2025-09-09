CASAPULLA. Abbandonano rifiuti per strada, incastrati dalle autorità tramite i filmati di sicurezza

Sono state identificate quattro persone, proseguono i lavori d’indagine delle forze dell’ordine per punire i restanti trasgressori

CASAPULLA (alfonso centore)- Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione sullo smaltimento dei rifiuti e le sanzioni sempre più ingenti nei confronti dei trasgressori, le barbarie verso l’ambiente non sembrano cessare.

Di fatti è successo a Casapulla nel dettaglio in Via Nocelle e Via Vicinale delle Bande di Caturano, dove sono finite nei guai quattro persone, individuate dalle telecamere ed intercettate dalla Polizia Municipale mentre abbandonavano rifiuti lungo la carreggiata.

Le indagini sono ancora in corso per trovare tutti i responsabili, mentre per coloro i quali sono stati incastrati dai filmati delle foto trappole sono già scattate le sanzioni: 215 euro con tanto di sanzione aggiuntiva per la rimozione del materiale sversato.