CASE E LIDI ABUSIVI sulle spiagge di MONDRAGONE E C.VOLTURNO: scattano i SEQUESTRI

AVERSA – Una vasta operazione interforze ha interessato il litorale compreso tra Mondragone e Castel Volturno, con l’obiettivo di contrastare violazioni in materia urbanistica e demaniale. L’iniziativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Aversa Napoli Nord, si inserisce in un più ampio programma di interventi voluto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, volto a rafforzare il controllo sul territorio.

L’azione ha coinvolto diversi enti, tra cui Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Metropolitana e Arpac. Le verifiche si sono concentrate su stabilimenti balneari e strutture ricettive sospettate di occupare aree demaniali in maniera non conforme alle concessioni rilasciate o di aver effettuato costruzioni prive dei necessari titoli autorizzativi.

Numerosi gli illeciti rilevati: sono state sequestrate porzioni di suolo utilizzate abusivamente e sono scattate diverse denunce per opere edilizie irregolari. In particolare, sono emerse difformità tra quanto dichiarato nelle comunicazioni edilizie (come la CILA) e quanto realizzato effettivamente.

L’attività rientra in una strategia più ampia volta a far luce sulle criticità legate alla gestione del demanio marittimo, ambito in cui si riscontrano con frequenza condotte illecite e abusi sistematici.

La Procura ha precisato che le indagini sono ancora in corso e che, in questa fase, le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli. Eventuali responsabilità saranno accertate nel pieno rispetto delle garanzie processuali.