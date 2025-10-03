CASERTA. 17 dosi di crack nel borsello. Spaccio in pieno centro: 21enne ARRESTATO dai carabinieri

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Pomeriggio movimentato quello di ieri, 2 ottobre 2025, in via Renella a Caserta, dove i Carabinieri hanno tratto in arresto un 21enne di origini albanesi, residente a Caivano (NA), trovato in possesso di diverse dosi di crack già confezionate e pronte per la vendita.

Intorno alle 15.00, durante un servizio di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Caserta hanno notato un ragazzo che, uscito da una rivendita di tabacchi della zona, invece di allontanarsi continuava ad effettuare vari passaggi e soste in via Renella. Insospettiti, gli uomini dell’Arma hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 17 dosi di crack, del peso complessivo di 8,9 grammi, custodite all’interno di un borsello nero. Gli involucri, sigillati con nastri adesivi di colori differenti (bianco, giallo e nero), erano suddivisi per tipologia. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 79,00 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza dell’Arma e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.