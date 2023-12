CASERTA. 17enne accoltella la compagna di scuola: trasferita al carcere di Nisida. COME STA LA VITTIMA

CASERTA – La ragazza di 17 anni che ha accoltellato al collo una diciottenne, all’esterno della scuola superiore Michelangelo Buonarroti di Caserta, è stata fermata dai carabinieri, dopo che è stata trasferita all’ospedale di Marcianise, essendosi anche lei ferita nella lite.

La ragazza è stata trasferita, su disposizione della procura per i minori di Napoli, nel carcere minorile di Nisida, con l’accusa di tentato omicidio.

La diciottenne, invece, si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ma non è in pericolo di vita a quanto si sa.

Sulle motivazioni di questa lite finita nel sangue, pare che tra le due ragazze dal tempo ci fossero vecchi rancori, sfociati in violenza.