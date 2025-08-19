CASERTA. 26enne arrestato per rapina e maltrattamenti: aggredisce la compagna e scappa dalla finestra

Rintracciato poco dopo dalla polizia, è stato arrestato per rapina e maltrattamenti. La donna ha raccontato mesi di abusi

CASERTA – Notte di violenza a Caserta, dove un giovane di 26 anni è stato arrestato con le accuse di rapina e maltrattamenti nei confronti della compagna. A far scattare l’intervento della polizia è stata la stessa donna, che ha lanciato l’allarme chiamando il 113.

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trovato la vittima visibilmente scossa. Secondo quanto riferito, il ragazzo – di origine rumena – l’avrebbe aggredita brutalmente nel corso di una lite, sfociata in calci e pugni dopo che lei si era rifiutata di dargli del denaro per acquistare alcolici. Non contento, l’uomo si sarebbe impossessato con la forza di alcune banconote prima di fuggire da una finestra, cercando di far perdere le proprie tracce.

La fuga però è durata poco: la polizia lo ha rintracciato a breve distanza dall’abitazione, mentre tentava di nascondersi tra le strade limitrofe. Accompagnato in Questura, per il 26enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Le indagini avrebbero rivelato un contesto di violenze e minacce andato avanti per mesi, ora al centro dell’attenzione delle autorità giudiziarie.