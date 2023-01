CASERTA. 32enne beccato con hashish e cocaina: arrestato

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga in città, ha arrestato in flagranza di reato un trentaduenne casertano, resosi responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

In particolare, gli agenti della locale Squadra Mobile -Sezione “Falchi” erano venuti a conoscenza di un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, per il suo trascorso in materia di delitti contro il patrimonio e stupefacenti, che aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio presso la propria abitazione in San Clemente, frazione di Caserta.

Pertanto, gli investigatori, in appostamento fuori allo stabile dello spacciatore, dopo aver osservato numerosi consumatori uscire dall’edificio, decidevano di intervenire ed effettuare una perquisizione.

All’interno

dell’appartamento si rinvenivano, già suddivisi in dosi, pronte per essere spacciate, oltre che la somma diprovento dell’attività delittuosa.

L’uomo veniva, quindi, accompagnato in Questura e dichiarato in arresto.