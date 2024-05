CASERTA. Accusato di falso in gratuito patrocinio, assolto

Accolte le argomentazioni della difesa esposte dagli avvocati Antonio Baccaro e avvocato Cristian Aniello

CASERTA -Accusato di aver attestato il falso per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio, A.S.,è stato assolto dall’accusa di falso nell’ambito di un giudizio civile per omessa dichiarazione dei redditi della moglie. La difesa composta dagli avvocati Antonio Baccaro e avvocato Cristian Aniello ha sostenuto come mancasse l’elemento psicologico del reato, poiché in effetti i redditi percepiti dalla moglie dell’imputato, non erano corrisposti in denaro ma in benefit e quindi l’imputato non era a conoscenza del loro controvalore economico. Il giudice, dott.ssa Auriemma, ha accolto le argomentazioni della difesa ed ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.