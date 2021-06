CASERTA ALLE ELEZIONI Ora è ufficiale: Romolo Vignola candidato sindaco, per ora di Speranza per Caserta ed Io firmo

In una nota a firma di Gloria Martignetti anche il ringraziamento ad Arturo di Palo che ha fatto un passo indietro per allargare e rafforzare i confini della coalizione elettorale

CASERTA “Cari tutti, dopo l’ultima riunione del “tavolo politico”, durante la quale era stato individuato Romolo Vignola quale candidato sindaco della coalizione, quest’ultimo si è dichiarato disponibile a rappresentarci in occasione della prossima competizione elettorale”. Il noto avvocato casertano, dunque, è pronto a sfidare coloro che già da tempo sono in campo per ambire alla poltrona di primo cittadino del capoluogo, sostenuto da “Io firmo per Caserta” e Speranza per Caserta. “L’unica ambizione che il nostro movimento ha avuto in questi mesi di lungo ed estenuante lavoro – è scritto in una nota a firma di Gloria Martignetti – , è stata quella di aggregare la parte sana della politica casertana e, con enormi sforzi questo primo obiettivo è stato conseguito. È stato possibile ottenere questo grande risultato grazie a coloro che hanno partecipato ai lavori di stesura del programma ed a coloro che hanno condotto le trattative politiche. Un ringraziamento particolare va al nostro candidato sindaco Arturo di Palo, che in nome di un necessario allargamento della compagine ha rinunciato alla propria candidatura messa a disposizione del progetto”. Lunedì 21 alle 17.30, presso il ristorante “Il Cortile” i rappresentanti della coalizione incontreranno Romolo Vignola che, come già evidenziato, “oltre a possedere doti professionali di indiscussa caratura è dotato della trasversalità necessaria ad incarnare le diverse anime della coalizione. L’invito a partecipare all’incontro del prossimo lunedì non è rivolto ai soli iscritti di Ifpc ma a tutti coloro che credono in un progetto che possa essere l’inizio di una vera e propria inversione di tendenza”.