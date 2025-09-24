CASERTA ALLEGATA. Bomba d’acqua. La pioggia inonda le strade, traffico in tilt

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

CASERTA – Mercoledì mattina pessimo per i casertani che si sono svegliati sotto a un diluvio di enorme dimensioni. La pioggia battente che ha colpito la città di Caserta e tutta la provincia ha provocato allagamenti in tanti comuni, con strade impraticabili.

A rendere ancora più complessa la situazione è il traffico veicolare, visto l’aumento esponenziale di auto che questa mattina si sono mosse.

Quasi impossibile camminare a piedi, motorini e bici lasciate in garage. Così le strade si sono riempite di autovetture, provocando rallentamenti su tutte le arterie principali.