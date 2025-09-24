VARIANTE BLOCCATA. LE FOTO. Auto in fila per chilometri verso CASERTA. E le strade secondarie si allagano

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

CASERTA (a.c.) – Code chilometriche e viabilità paralizzata sulla Statale 700, che tutti conosco come Variante, nel tratto che va dall’ingresso di San Prisco fino al termine della galleria di Caserta. La causa è l’eccezionale ondata di maltempo che nella notte ha colpito l’intera provincia, provocando allagamenti diffusi.

La situazione più critica si registra in corrispondenza delle uscite per l’ospedale di Caserta e per Casagiove, quasi totalmente bloccate a causa dell’invasione di acqua sulla carreggiata. La percorribilità risulta seriamente compromessa.

Gravi danni sono stati segnalati anche alla rete viaria minore. Diversi sottopassaggi presenti in varie zone del capoluogo, resi inaccessibili dalle precipitazioni, sono stati prontamente chiusi al transito su disposizione del Comando della Polizia Municipale per motivi di sicurezza.

Le strade secondarie appaiono in molti casi completamente allagate, complicando ulteriormente gli spostamenti e costringendo gli automobilisti a lunghe deviazioni. Gli interventi per la messa in sicurezza e il deflusso delle acque sono in corso.