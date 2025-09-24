I VIDEO E LE FOTO. Bomba d’acqua sull’agro aversano: strade come fiumi, auto in panne, traffico in tilt

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

AVERSA – L’agro aversano si è svegliato sotto la pioggia. Un temporale battente che da Aversa, Lusciano, passando per Trentola Ducenta, Gricignano, e poi Teverola e Carinaro ha allagato completamente le strade.

Sono diverse le testimonianze di concittadini che, verso le 7:30, uscendo di casa per accompagnare i figli a scuola, hanno scattato fotografie o registrato video nel tentativo di denunciare il disagio che il maltempo ha creato.

Complice una mancata pulizia delle caditoie che, più che una sfortuna appare come una diretta conseguenza della negligenza degli amministratori locali, accomunando un po’ tutti i comuni del circondario e creando grandi intoppi al traffico stradale che mandano le auto in panne. I tombini, ostruiti dai rifiuti, e dall’asfalto versato in maniera spropositata durante la manutenzione delle strade, non sono riusciti a contenere l’elevata quantità di pioggia da far confluire al loro interno.

Molti utenti denunciano anche solo la difficoltà di uscire con il proprio veicolo dal garage di casa, a causa delle strade fiume che hanno esondato le città.