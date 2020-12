CASERTA. Biglietterie automatizzate alla Reggia di CASERTA. A rischio licenziamento i lavoratori dell’accoglienza

II Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali

CASERTA – I lavoratori di accoglienza e biglietteria della Reggia di Caserta rischiano il licenziamento a causa dell’acquisto di apparecchiature informatiche, Oliviero scrive a Franceschini.

II Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, questa mattina ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali di Caserta di Filcams-CGIL, Fisascat- CISL, Uil-Tucs – UIL, che hanno rappresentato la problematica che affligge i lavoratori addetti all’accoglienza, didattica e biglietteria della Società Opera Laboratori Fiorentini, operanti nella Reggia di Caserta.



La procedura negoziata, ex art.36 D.1. 50/2016, diretta all’acquisto di una fornitura di apparecchiature informatiche per la gestione, emissione e controllo di titoli d’ingresso alla Reggia di Caserta, comprometterebbe il futuro occupazionale del ventiquattro lavoratori impegnati da più di vent’anni nei servizi di biglietteria ed accoglienza, con il rischio della perdita del posto di lavoro. Le organizzazioni sindacali hanno denunciato al Presidente il persistere di un grave comportamento della direzione che, ad oggi, nonostante le numerose richieste, non ha ancora convocato le rappresentanze sindacali per la definizione dell’immediato futuro dei lavoratori.II Presidente ha preso atto della situazione di disagio e preoccupazione dei lavoratori del comparto ed ha ritenuto opportuno, specie in questo particolare periodo di vigilia al periodo natalizio, in cui già forti sono gli effetti della pandemia e le difficoltà vissute dai lavoratori, che sono tutti in cassa integrazione, di dover coinvolgere sulla questione direttamente il Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini, affinchésia ripristinata l’agibilità sindacale e democratica ed al tempo stesso siano offerte garanzie e tutele a tutti i livelli occupazionali coinvolti. Inoltre, il Presidente ha comunicato alle sigle sindacali che solleciterà, sulla delicata vicenda, anche il Prefetto di Caserta: “dal momento che tale iniziativa potrebbe comportare un effetto a pioggia sull’intero comparto del settore servizi di biglietteria e accoglienza turistico – museale- archeologica della Regione Campania, già fortemente provato dalla situazione pandemica, e necessario attivare tutte le tutele dei lavoratori, a prescindere dalla forma di innovazione tecnologica adottata”, dichiara il presidente De consiglio regionale Oliviero.