CASERTA. Blitz di carabinieri e polizia: multati 14 locali della movida

Controllati numerosi esercizi pubblici.



CASERTA. Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Caserta, sono stati effettuati, nella serata di sabato 15 luglio 2023, attività mirate a contrastare la commissione di reati e condotte illecite nelle aree del centro cittadino di Caserta e dei comuni di Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca, con la partecipazione interforze della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei rispettivi Corpi di Polizia Municipale, per gli ambiti operativi di specifica competenza.

In occasione dei servizi effettuati nel centro cittadino di Caserta disposti dal Prefetto, inoltre, è stata effettuata una specifica attività di controllo nei confronti di esercizi pubblici di somministrazione, per la verifica del rispetto delle norme amministrative, del lavoro e sull’igiene. All’esito delle attività, svolta con la partecipazione di personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, della Polizia Municipale del Comune di Caserta e di personale specialistico dell’Ispettorato del Lavoro e dell’A.S.L., sono stati sanzionati n. 14 esercizi del centro cittadino di Caserta, con numerose contestazioni amministrative elevate, per un totale di oltre 9 mila Euro, e prescrizioni per adempiere alla normativa sull’igiene. In occasione di un controllo, è stata rilevata la presenza di un lavoratore percettore di reddito di cittadinanza, sulla cui posizione sono in corso attività di verifica da parte dei competenti Uffici.