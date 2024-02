CASERTA. Chiusura del mercato di via Ruta, Napoletano (Fdi): per Marino e Casale ennesima figuraccia

L’intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia: sì al temporaneo utilizzo di bagni chimici, che a più riprese la I Commissione aveva avanzato.

CASERTA. Il Comune corre ai ripari e mette una toppa sulla figuraccia della chiusura del mercato di via Ruta (la fiera bisettimanale si svolgerà regolarmente sabato prossimo, 10 febbraio, mentre è confermata la sospensione per domani). La decisione è giunta al termine di un sopralluogo nell’area svolto dal dirigente del settore Attività Produttive, Luigi Vitelli e, peraltro, abbraccia l’ipotesi di un temporaneo utilizzo di bagni chimici, che a più riprese la I Commissione aveva avanzato. Ad intervenire sulla chiusura della fiera bisettimanale, disposta ieri con ordinanza del Comune di Caserta, è il consigliere di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano.

Per il resto, ancora una politica degli annunci generici: “L’assessore Emiliano Casale ha promesso almeno tre o quattro volte nella sua carriera politica un piano per il mercato di via Ruta”.

“E una giocosa “ciliegina” finale: le buche della nostra città – cara amministrazione Marino -, non vanno “ripristinate” come la facciata di una chiesa da restaurare. Anche l’uso sbagliato dei termini – chiosa Napoletano – spesso, tradisce una totale ignoranza di necessità e bisogni”.