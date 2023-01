CASERTA. Colpaccio al centro scommesse. Con un euro porta a casa un super bottino. ECCO DOVE

A volte un necessario pizzico di fortuna e la conoscenza della materia, può portare a ottimi risultati

CASERTA – Anche se le scommesse sono spesso motivo di dilapidazione del patrimonio, essendo la ludopatia un problema grave che colpisce in maniera importante questa provincia, ci sono delle volte in cui, invece, anche con piccole somme si possono portare a casa grandi risultati.

E questo è il caso avvenuto al centro Eurobet di Caserta, in zona Parco Cerasola.

Grazie ad una schedina “dedicata” a ai campionati europei di calcio più importanti oltre la Serie A, quello inglese e quello spagnolo, un uomo è riuscito a portare via quasi 48 mila euro di montepremi, attraverso una giocata dal valore di un euro.

La giocata da 1 euro, effettuata presso l’agenzia Eurobet di Parco Cerasola, ha fruttato una vincita complessiva di quasi 48.000 euro (dei quali oltre 7.500 euro di bonus) si basava su 9 partite.

Quattro incontri riguardavano tre pareggi in serie A e la vittoria, che viaggiava con una quota a 3.90, del Lecce contro la Lazio (successo tra l’altro ottenuto in rimonta). Due successi in trasferta ed altrettanti pareggi erano stati invece pronosticato per la Premier League inglese. L’ultimo incontro della super giocata riguardava la Liga 2 spagnola.

Un ricco bottino per questo appassionato di calcio, che sicuramente gli farà iniziare l’anno nuovo con grande soddisfazione.