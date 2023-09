CASERTA. Colpo grosso in pieno giorno in via Patturelli: ingente il bottino 30 Settembre 2023 - 11:41

I proprietari si sono accorti di quanto accaduto solo al loro rientro CASERTA – Colpo grosso in via Patturelli dove ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento in pieno giorno mentre i proprietari di casa erano fuori. L’amara scoperta della famiglia solo al loro rientro e lanciato l’allarme. L’ammanco è piuttosto pesante, secondo le prime stime: i ladri sono scappati via con un bottino da 11mila euro.