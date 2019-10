CASERTA. Come volevasi dimostrare. E’ ufficiale, Nicola Caputo con Renzi e si accoda anche Luigi Bosco

CASERTA – Come avevamo previsto con largo anticipo, per una semplice valutazione logica, che metteva insieme la caratteristica del personaggio e le attuali contingenze politiche, Nicola Caputo ha ufficializzato oggi l’adesione al nuovo soggetto politico di Matteo Renzi Italia Viva.

La novità è che con lui potrebbe andare anche il consigliere regionale Luigi Bosco, visto che i due parteciperanno ad un evento, organizzato lunedì 18 ottobre al Golden Tulip Plaza Caserta, alla presenza di Ettore Rosato, cioè di colui che Renzi ha utilizzato come capogruppo alla camera dei deputati nella scorsa legislatura.

E’ chiaro che Caputo questa mossa che ovviamente lui afferma legata ad alti motivazioni morali bla, bla, bla… l’ha concordata con il governatore Vincenzo De Luca che l’ha raccolto dolente subito dopo la delusione delle elezioni europee, garantendogli un posto di riguardo con una buona remunerazione accanto al suo ufficio.

Stesso discorso riguarda per Bosco. I due potrebbero dar vita ad una lista civica, magari con le insegne congiunte di Campania Libera e del movimento fondato da Caputo, collegandola alla ricandidatura a presidente della Regione di De Luca. Allo stesso tempo i due provano ad investire su un progetto politico con la speranza che questo si sviluppi ed abbia successo dato che nel Pd, di spazio per loro, non ce n’è. Questa è una rapida valutazione del fatto. Potremmo approfondire maggiormente, ma per quel che vale la notizia è già tanto quello che abbiamo scritto.