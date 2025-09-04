CASERTA Domenica l’eclissi totale della Luna: come osservarla

CASERTA- VALLE DI MADDALONI – MADDALONI – Nell’area maddalonese, alcuni gruppi di appassionati di astronomia si troveranno domani sera, alle 21, per l’osservazione di “ Un cielo pieno di stelle”. Così riporta il manifesto che hanno ideato ed affisso per la circostanza. L’occasione viene offerta a questi amanti dello spazio infinito e della volta celeste dal fatto che per domenica 7 settembre si attende un’eclissi totale di Luna visibile anche dall’Italia. La particolarità dell’evento è nel fatto che la Luna sorgerà già immersa nell’ombra terrestre. Poco dopo il tramonto potrà essere ammirarla già in fase di totalità.

Ecco lo schema predisposto dall’ UMAC (Unione Maddalonese Amici del Cielo) dei momenti principali del fenomeno di domenica (orari per Napoli, con differenze minime altrove):

19:30 – Luna visibile già in eclissi totale

20:11 – Massimo dell’eclissi (Luna a circa 10° di altezza)

20:52 – Uscita dall’ombra terrestre

22:55 – Fine della penombra

Un’occasione unica per osservare la Luna colorarsi di rosso poco sopra l’orizzonte orientale. Preparate telescopi, fotocamere e un orizzonte libero! Buona Eclissi !!!