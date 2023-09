CASERTA. Don Primo Poggi compie 87 anni. Valanga di auguri per il sacerdote più amato

Il 6 settembre scorso.

CASERTA. Il 6 settembre scorso don Primo Poggi ha compiuto 87 anni e per lui sono stati centinaia i post social. Rettore del Santuario di Santa Lucia, sacerdote amatissimo da tutti i casertani, il compleanno di don Primo Poggi è stato ricordato, ovviamente, anche sulla pagina Facebook del ‘Santuario di Santa Lucia e Divina Misericordia’.

“87.mo compleanno di don Primo. “Gesù confido in Te” Oggi, martedì 6 settembre, ricorre l’87° genetliaco di don Primo. Desidero con tutto il cuore ringraziare con voi il Signore per il dono della sua vita e della sua vocazione. Nei suoi quasi 55 anni di sacerdozio, di cui la maggior parte, ben 35, spesi nella e per la nostra Chiesa casertana, Don Primo ha elargito abbondantemente tante grazie e benedizioni spirituali. Prego Gesù – si legge ancora nel post – misericordioso che ce lo conservi a lungo in mezzo a noi. Abbiamo ancora tanto bisogno della sua testimonianza di vita evangelica. Grazie carissimo don Primo. Con il tuo incondizionato Si quotidiano alla volontà del Padre – prosegue il post – come la Vergine Maria, senza saperlo, sei diventato per tutti noi una pagina di Vangelo vivente facendoci pregustare già sulla terra le delizie del Paradiso. Auguri. Auguri. Auguri”. Ovviamente agli auguri partecipa l’intera redazione di CasertaCe.