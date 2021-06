CASERTA. Dopo 70 anni chiude la storica pasticceria Cirillo

CASERTA – Chiude i battenti la Premiata Pasticceria Cirillo di Caserta. Dopo oltre 70 anni di attività, lo storico esercizio commerciale di via San Giovanni chiude i battenti. Sono stati i titolari ad annunciarlo con il messaggio che pubblichiamo in basso nella sua versione integrale: “Vogliamo rivolgere un pensiero – scrivono – a tutti i clienti che in tanti anni ci hanno accordato la propria preferenza, sia stata essa per una dolce parentesi o per una tradizione di famiglia, onorando lo spirito che ci ha sempre animato: offrire la migliore qualità possibile.”