CASERTA. Dopo la LIDL, nuovo furto. Marito e moglie ladri ossessionati dai supermercati: ARRESTATI

CASERTA – Sono stati sorpresi all’alba mentre caricavano 20 pedane in legno sull’auto, rubate dal retro di un’attività commerciale di Caserta. Una coppia di San Nicola la Strada, lui 48 anni, lei 45, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stata arrestata questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I militari li hanno fermati intorno alle 7.00 in via Einaudi, nell’area posteriore del supermercato “Super Store”, durante un controllo del territorio. I due erano intenti a caricare le pedane su una Opel Astra grigia, quando sono stati bloccati. Al momento dell’arresto, la refurtiva era già stata sistemata con cura all’interno del veicolo.

I due risultavano già sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché solo 22 giorni fa, lo scorso 17 luglio, erano stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Stazione di San Prisco. Anche in quell’occasione erano stati sorpresi con lo stesso modus operandi mentre sottraevano decine di pedane dal retro del supermercato “Lidl” di Curti, sempre sistemate accuratamente in auto per evitarne danneggiamenti.

In entrambi i casi, i titolari delle attività commerciali hanno sporto immediatamente querela, consentendo l’avvio tempestivo delle indagini. Dopo essere stati identificati e accompagnati in caserma, i due sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le pedane sono state restituite al legittimo proprietario.