CASERTA. Il casertano Claudio Belardo neo Coordinatore Area Paradressage del Comitato campano della federazione nazionale degli sport equestri

Caserta – Significativo riconoscimento per il casertano Claudio Belardo, istruttore federale Master di equitazione (che rappresenta il grado massimo dell’insegnamento equestre) e particolarmente impegnato nel campo delle disabilità, che nei giorni scorsi è stato designato quale Coordinatore Area Paradressage del Comitato Regionale della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Campania. Il paradressage costituisce l’unica disciplina equestre inclusa nei Giochi Paralimpici ed è stato introdotto nel programma delle gare paraolimpiche nel lontano 1996. Questa specialità ippica è la più alta espressione dell’addestramento del cavallo montato secondo gli stessi principi e regolamenti della disciplina olimpica, ma con atleti classificati in base alla propria abilità fisica, anche se ipovedenti o non vedenti.

Claudio Belardo, che in felicissima associazione unisce le sue competenze sportive con quelle terapeutiche in quanto dottore psicologo, ha finora seguito la scuola casertana di paradressage da lui istituita presso il centro ippico cittadino de I Tifatini. Qui ha ottenuto lusinghieri risultati portando due degli atleti da lui preparati a importanti risultati agonistici. Facciamo riferimento a Davide Riccardelli (medaglia d’oro ai campionati regionali campani e primo a Roma al concorso nazionale di paradressage) ed a Valentino Mandato, nuovo paratleta che si viene affermando con decisione.

Con il nuovo incarico, Belardo estenderà la sua azione in campo regionale per diffondere sempre più questa importante disciplina equestre, anzi definibile strategica per i conclamati benefici che apporta agli atleti in termini fisici, psicologici, emotivi, cognitivi, sociali e comunicativi.

Per festeggiare la sua designazione, l’altra sera ha riunito il suo team ed i suoi amici per un brindisi augurale. Proponiamo ai lettori una foto del momento.