Caserta. Il noto chirurgo e già sindaco di Capua Carmine Antropoli testimonial della campagna “Senza sangue non si cura” promossa dall’ospedale Cardarelli

Caserta (pm) – Ogni anno, con l’arrivo del caldo, si registra un calo delle donazioni di sangue, a fronte di una richiesta che rimane costante, se non addirittura maggiore. Con la stagione estiva, infatti, aumentano i traumi sia per incidenti stradali che per le tante attività all’aperto.

Per promuovere la donazione del sangue, il rinomato ospedale Cardarelli di Napoli, struttura sanitaria di eccellenza e punto di riferimento medico campano e nazionale, ha lanciato la campagna “Senza sangue non si cura” che punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare il sangue, soprattutto durante l’estate, quando le donazioni diminuiscono e garantire l’assistenza diventa più complesso.

Protagonisti della campagna sono i primari del Cardarelli stesso, che attraverso una serie di contenuti video pubblicati sui canali social dell’ospedale raccontano, attraverso la loro esperienza in prima linea nelle sale operatorie, perché il sangue è indispensabile per ogni reparto, ogni giorno.

Tra i testimonial dell’iniziativa è il noto chirurgo Carmine Antropoli, capuano della frazione d S.Angelo in Formis, direttore del Dipartimento di chirurgia generale e della salute della donna e della Chirurgia 3 dell’azienda ospedaliera napoletana. Il dottor Antropoli è noto non solo come valentissimo chirurgo, ma anche per essere stato sindaco di Capua per due mandati consecutivi, dal 28 maggio 2006 al 15 maggio 2011 e dal 15 maggio 2011 al 5 Giugno 2016, a segno della stima goduta tra i suoi concittadini.

In basso, proponiamo ai lettori il video della campagna mediatica laddove il professionista spiega che per garantire la sicurezza dei pazienti durante gli interventi è necessaria un’adeguata scorta di sangue. La mancanza anche di una sola sacca,difatti, rende impossibile l’esecuzione dell’operazione.

In proposito va sottolineato per i titubanti e gli insicuri che la donazione del sangue, oltre che rappresentare un gesto di altruismo, è oggi semplice, indolore, priva di rischi, richiede poco tempo e può essere effettuata da tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, godono di buona salute e hanno un peso non inferiore ai 50 kg. Dura circa 15 minuti ed è così importante che per legge viene garantita al donatore una giornata di riposo retribuito (se lavoratore dipendente), il parcheggio gratuito presso la struttura ospedaliera ed un check-up gratuito del sangue.