CASERTA. Incarichi e veleni. L’avvocato Marotta denuncia Donato Aspromonte: consigliere assolto

CASERTA – L’avvocato Pasquale Marotta è un legale che ha operato per l’ex amministrazione comunale di Carlo Marino, chiusasi tristemente con lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. In un’occasione, il professionista si è trovato dalla parte di chi denunciava, aveva citato in giudizio il consigliere di opposizione Donato Aspromonte.

Tutto nasceva da un consiglio comunale in cui Aspromonte aveva mosso critiche dure sui vari incarichi legali affidati a Marotta e ad una presunta irregolarità nella gestione di tali pratiche. Il legale si era detto danneggiato e aveva chiesto un risarcimento, causa diffamazione da parte del consigliere di opposizione.

Il giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Francesca Auriemma, ha dichiarato non luogo a procedere. La sentenza, depositata oggi, assolve Aspromonte con due distinte motivazioni: per quanto riguarda la presentazione dell’interrogazione consiliare, perché “il fatto non costituisce reato”; per la pubblicazione sulla testata giornalistica, perché l’imputato “non ha commesso il fatto”.