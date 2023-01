CASERTA. Incendio nella notte: evacuata palazzina al Parco Schiavone

CASERTA – Un incendio è divampato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in un seminterrato presso gli alloggi del Parco Schiavone in via Mele nella frazione di Centurano, a Caserta. Ad andare in fiamme suppellettili e arredi vari di uso domestico. Si è resa necessaria l’evacuazione del palazzo per gli abitanti rimasti intrappolati nel fumo riversatosi per le scale. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale intervenuti con un’autobotte e con l’ausilio dei colleghi del distaccamento di Marcianise hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Solo a notte inoltrata e stato possibile far rientrare gli abitanti delle palazzo presso le rispettive abitazioni. La natura dell’incendio è in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco