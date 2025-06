CASERTA. Italia Nostra si riunisce venerdì a S.Maria C.V. per la tutela e la valorizzazione dell’antica Capua.

Caserta – La sezione di Caserta di Italia Nostra, con il comunicato stampa che pubblichiamo, dà notizia dell’incontro pubblico che terrà venerdì prossimo a S.Maria C.V. per la tutela e la valorizzazione dell’antica Capua. L’occasione si presenta di particolare interesse ed utilità anche per l’annunciata partecipazione dei responsabili istituzionali a cui è affidata la gestione del patrimonio culturale casertano, che potranno illustrare le loro linee di intervento attuali e future.

COMUNICATO STAMPA

La Sezione di Caserta di Italia Nostra, neIl’ ambito del programma annuale dedicato agli approfondimenti culturali sul territorio e in occasione del 70º Anniversario della fondazione deII’Associazione, ha inteso programmare un incontro tematico sul valore e la funzione delle testimonianze archeologiche in un contesto urbano complesso e storicizzato come quello di Santa Maria Capua Vetere, anche alla luce del recente inserimento del tracciato deII’Appia antica nella Lista del Patrimonio mondiale deIl’Unesco, comprensivo del tratto urbano della strada che attraversava l’antica Capua.

L’incontro, che si terrà venerdì 6 giugno alle ore 17,30 nella sede della Domus Svelata, dimora storica nel cuore di Santa Maria Capua Vetere, in via Cappabianca n. 14, daI titolo “Un futuro per l’antico. Prospettive per la tutela e la valorizzazione dell’antica Capua”, vuole essere un’occasione di dialogo e di confronto pubblico tra le Istituzioni che operano sul territorio e alle quali è affidata, a vario titolo, la gestione del patrimonio culturale.

Dopo i saluti di Maria Carmela Caiola, Presidente di Italia Nostra Caserta, di Maria Rosaria lacono, Consigliera nazionale di Italia Nostra, di Camilla Sgambato, già parlamentare della Repubblica e di Antonio Mirra, Sindaco di Santa Maria Capua Vetere, interverranno Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Caserta e Benevento, Antonella Tomeo, Direttrice deIl’Anfiteatro e del Museo archeologico dell’antica Capua, Stefania Quilici Gigli, Professore emerito delI’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Vincenzo Oliviero, Direttore del Museo Civico e del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere.

Introduce e modera l’incontro Antonio Salerno, funzionario territoriale della Soprintendenza e Consigliere di Italia Nostra Caserta.