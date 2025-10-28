CASERTA. La festa di San Pietro finisce in rissa: in 4 sotto processo

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – Quattro uomini finiranno giovedì prossimo alla sbarra per i disordini avvenuti durante i festeggiamenti di San Pietro Apostolo il primo luglio 2018 a Caserta. Il giudice Montanaro esaminerà gli imputati e potrebbe concludere il processo con la discussione finale.

Due distinti episodi sono contestati a due coppie di imputati, difesi dagli avvocati Alfonso Iovino e Bruno Moscatiello. La persona offesa dall’episodio è rappresentata dall’avvocato Gennaro Iannotti.

Giovanni N. e Giuseppe L. devono rispondere di danneggiamento aggravato per aver collocato fuochi d’artificio troppo vicini all’ingresso di un’abitazione in via San Pietro. Le esplosioni avrebbero rovinato il marmo dello scalino e della zoccolatura della casa di M.P..

Antonio L. e A.D.L. sono invece accusati di lesioni personali aggravate per aver aggredito, insieme ad altri 2-3 individui non identificati, il proprietario della casa danneggiata. La vittima sarebbe stata colpita con pugni e schiaffi sulla schiena, riportando contusioni multiple guarite in quattro giorni.