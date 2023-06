CASERTA. LA FOTO. Arrestato un minorenne e un amico con la “droga dei Pokemon” a SAN LEUCIO

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito del servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere sul territorio, ha arrestato, a Caserta, due giovani, uno dei quali minorenne, in quanto entrambi ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il maggiorenne, altresì, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, gli operatori della squadra volante dell’U.P.G.S.P. notavano transitare a velocità sostenuta un’autovettura Smart con a bordo due occupanti mentre percorreva contro senso la strada interessata, in zona San Leucio e prontamente si adoperavano a bloccarla.

Stante l’atteggiamento sospetto dei due, immotivatamente insofferenti al controllo, gli operatori procedevano ad effettuare perquisizione personale, estendendola al veicolo e nonostante la resistenza opposta dal maggiorenne, si rinveniva sostanza stupefacente per un peso totale di gr. 104.2, del tipo hashish, sia sulla persona dei due ragazzi che nello spazio sottostante il sedile del conducente.

Alla luce di quanto accertato, dalla successiva perquisizione domiciliare eseguita presso le rispettive abitazioni, veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, costituita da quattro c.d. panetti, dal peso di gr. 395.4, con un adesivo del noto cartone giapponese dei Pokemon su di essi, unitamente a materiale per il confezionamento e pesatura.

Ultimati gli accertamenti di rito, i due giovani venivano tratti in arresto e posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che ha disposto la celebrazione del rito direttissimo nei confronti del maggiorenne e l’accompagnamento del minorenne presso l’Istituto Penitenziario Minorile dei Colli Aminei.