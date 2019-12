CASERTA. La giornata nera delle rapine. La banda delle pensioni colpisce anche all’ufficio postale di Casolla

CASERTA – (red.cro.) Difficile pensare che si tratti della stessa banda, altrimenti staremmo di fronte a un vero e proprio cinema. Fatto sta che questa mattina anche l’ufficio postale della frazione Staturano, in via San Pietro ad Montes, è stato assalito sai malviventi in occasione della giornata delle pensione. Ovviamente la speranza è che quelli capitati oggi, siano episodi che diano la possibilità di orientare l’attività di prevenzione delle forze dell’ordine, concentrandola soprattutto nei primi giorni di ogni mese, canonici per il pagamento delle citate pensioni e durante i quali negli uffici postali affluiscono grandi somme di danaro.