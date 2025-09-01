CASERTA La scalcagnata segnaletica stradale, specchio della città. Per non parlare del sottopasso ferroviario del quartiere Acquaviva

Caserta (pm) – L’ufficio del cronista è la strada. Ed in via Battisti, allo slargo di piazza Generale Amico, abbiamo assistito l’altro giorno alla seguente scena. Una signora ferma in macchina chiedeva, lamentandosi con un passante: «Ma a sinistra posso andare? È sicuro? Ma non c’è la freccia!»

Di che si trattava? Intanto era una donna di fuori Caserta, che si doveva spostare con la sua autovettura in via Renella passando da via Verdi. Se fosse stata della città avrebbe saputo per pratica che da via Roma, per andare nella sua direzione, si può svoltare a sinistra, verso il secondo tratto di via Battisti, all’altezza dello spartitraffico stradale.

In questo senso le stava dicendo una persona a cui, fermandosi, aveva chiesto informazioni.

Ma lei, giustamente, osservando la segnaletica stradale istallata, obiettava che la freccia direzionale presente obbligava ad andare a destra. E che, anzi, lei si accingeva a imboccare immediatamente la strada su quella mano (cioè il primo tratto di via Battisti) che, a quel punto, avrebbe preso contromano, poiché il cartello di divieto di accesso non risulta ben visibile. Rassicurata, l’automibilista, non poco contrariata di quel disguido verso il comune, a quel punto svoltava secondo le indicazioni e prendeva la sua strada.

Questo il fatto. La speranza è che, poiché restiamo pur sempre un capoluogo di provincia, anche se scalcagnato, qualcuno ci metta mano. E’ sempre sorprendente che chi dovrebbe vigilare su questi ed analoghi aspetti non si accorga mai di niente. Eppure sono stati sempre profumatamente pagate le indennità di risultato alla dirigenza comunale. E sui tempi, ci auguriamo che non accada come per il sottopasso ferroviario di via Acquaviva. Lo abbiamo segnalato ad inizio di giugno ( qui la nota ) perché l’impianto di illuminazione era fuori uso già da qualche settimana. Ebbene, è ancora così, al buio totale, che specie di sera intimorisce non poche delle centinaia di persone che ogni giorno lo utilizzano.