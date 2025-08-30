CASERTA. Lavori alla rete ferroviaria, treni soppressi

I viaggiatori potranno consultare la sezione “Infomobilità” sul sito e app Trenitalia. Il call center gratuito 800 89 20 21 sarà disponibile per assistenza

CASERTA – La Rete Ferroviaria Italiana ha programmato lavori di potenziamento infra- strutturale sulla linea Av/Ac Napoli-Bari, che influenzeranno la circolazione ferroviaria sulle linee Caserta-Benevento-Foggia, Napoli-Caserta (via Cancello) e Caserta-Salerno.

Dal 15 al 27 settembre: sospensione della circolazione tra Caserta, Benevento e Foggia e tra Caserta e Cancello.

Dal 19 al 24 settembre: sospensione della circolazione tra Napoli Centrale e Cancello e tra Cancello e Nola.

I treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-LecCe saranno limitati a Caserta.



