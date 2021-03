CASERTA. Lavori in via Gasparri, dal prossimo 22 marzo chiusa al traffico

CASERTA – Da lunedì prossimo 22 marzo partono in via Gasparri i lavori di rifacimento del manto stradale, intervento programmato nell’ambito del Piano asfalti della Città di Caserta.

L’ordinanza della Polizia Municipale prevede dalle ore 09,00 del 22/03/2021 al 31/03/2021:

1) la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE ORDINARIO di Via Gasparri, nel tratto compreso tra l’ingresso al Parco della Reggia di Caserta e Via Ferrante;

2) il SENSO UNICO ALTERNATO, riservato ai residenti e aventi titolo e diritto rispettivamente:

a) nel tratto di C.so Trieste compreso tra P.zza Dante e P.zza Gramsci; b) nel tratto di Via Gasparri compreso tra P.zza Prefettura e l’ingresso al Parco della Reggia di Caserta, con sospensione dell’attività di parcheggio a pagamento ivi presente; c) in Via Maielli;

3) il LIMITE DI VELOCITA’ A 10 KM/H valido per tutte le strade e tratti di esse, di cui ai punti precedenti.

Durante tutto il periodo temporale dell’esecuzione dei lavori sarà consentita la circolazione, solo in condizioni di sicurezza, esclusivamente ai veicoli dei cittadini residenti, delle attività commerciali e degli aventi titolo e diritto nel tratto di Via Gasparri compreso tra l’ingresso al Parco Della Reggia di Caserta e Via Ferrante, fermo restando che dovrà sempre essere consentito il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso.

Al fine di garantire la necessaria fluidità del traffico ordinario, sarà sospeso il varco Z.T.L. di Via Pollio mentre, unicamente per i veicoli dei cittadini residenti e degli aventi titolo e diritto nel tratto di Via Gasparri compreso tra l’ingresso al Parco della Reggia di Caserta e Via Ferrante, sarà consentito eccezionalmente il transito dal varco Z.T.L. di Via Mazzini.