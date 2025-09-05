CASERTA Le associazioni ambientaliste casertane, preoccupate degli interventi sul verde pubblico, chiedono udienza alla commissione straordinaria

CASERTA – Gli ambientalisti casertani scrivono alla commissione straordinaria del comune per essere sentiti sugli interventi al verde cittadino che vengono effettuati in questo periodo ed a quelli in programma nei prossimi mesi. Senza giri di parole si dicono preoccupati perché si starebbe operando in maniera non corretta e con dubbia competenza.

Poiché le associazioni firmatarie, oltre che numerose, sono anche più che qualificate, andrebbero sentite subito. Ma a quanto pare a palazzo Castrapignano non si hanno le stesse preoccupazioni, giacché è da tempo che i verdi cittadini cercano di ottenere inutilmente udienza. Intanto, se danni ad alberi e vegetazione vengono fatti, non saranno facilmente ovviabili perché la natura non fa salti e non conosce scorciatoie.

La terna commissariale si è trovata tra le mani una città letteralmente al disastro e deve necessariamente procedere per gradi e priorità. Speriamo che passata questa maretta dei concerti in piazza Carlo di Borbone, con il capoluogo totalmente impreparato all’ampiezza degli eventi, possa delegare con indirizzi precisi l’azione nelle materie non secondarie, come il verde pubblico, per la vivibilità cittadina.

LA LETTERA DEI VERDI CASERTANI ALLA TERNA COMMISSARIALE

Ill.ssima Commissaria Straordinaria Antonella Scolamiero

CASERTA

Ill.ssima Commissaria,

facendo seguito alle numerose note inviate all’Amministrazione decaduta ed all’ultima presso il Suo indirizzo, circa la richiesta d’incontro con i rappresentanti delle associazioni firmatarie il documento, esprimiamo seria preoccupazione sugli interventi in corso a danno della vegetazione e quelli che si prospettano in futuro.

Tutto ciò premesso, sollecitiamo un incontro con la SV per comunicarLe i nostri suggerimenti al fine di giungere finalmente ad una corretta e competente gestione della cura del verde pubblico, visti i trascorsi non sempre razionali e che, anzi, hanno arrecato danni allo stesso patrimonio citato .

Caserta lì, 29.8.2025

Con osservanza, le associazioni firmatarie.

LIPU odv, Legambiente, L’atraItalia ambiente, FIAB-Caserta in Bici, CittadinanzaAttiva, Comitato per il Centro Sociale ex Canapificio odv, Città Viva odv, Arci , Arcipelago, Hermes Roller, UISP, Laboratorio Sociale Millepiani, Comitato per Villetta Giaquinto, Città Paesaggio, Pax Christi, Movimento Blu – Caserta, U.N.I.Vo.C Caserta,U.I.C.I. , Spazio Donna, ViviAmo Caserta.